İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar kapalı

İHA 07.03.2020 - 10:17 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 10:27
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde yarın saat 15.00’den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
Taksim Meydanı (Büfeler Önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol (Cami önü)
Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış
Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi
Balo Sokak -Turnacıbaşı Caddesi kesişimi
Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi
Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti
Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti
Alternatif güzergahlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.