İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar kapalı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İHA 07.03.2020 - 10:17 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 10:27

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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde yarın saat 15.00’den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Taksim Meydanı (Büfeler Önü) - İstiklal Caddesine bağlanan yol (Cami önü)

Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış

Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi

Balo Sokak -Turnacıbaşı Caddesi kesişimi

Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi

Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi

Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti

Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti

Alternatif güzergahlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.

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