İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bugün kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:



KAPANACAK YOLLAR



(Saat 12.00 itibariyle Program Bitimine Kadar)



- Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar,



- Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,



- Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,



- Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar,



- Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi,



- Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu,



- Namık Kemal Varyant,



- Samatya Varyant,



- Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar.



ALTERNATİF YOLLAR



- Vatan Caddesi,



- Millet Caddesi,



- Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi,



- Onuncu Yıl Bulvarı,



- Avrasya Tüneli.