İstanbullular geçen yıl en çok domates ve karpuz tüketti

Geçen yıl İstanbul'da hallere 108 bin 94 ton karpuz, 106 bin 105 ton elma, 97 bin 543 ton mandalina, 97 bin 201 ton portakal, 77 bin 390 ton limon girişi oldu.



Hallere 2023'te tonaj bazında en az getirilen meyve ise 86 ton ile Hindistan cevizi oldu. Bunu 158 ton ile muşmula, 334 ton ile kızılcık, 443 ton ile dut, 1060 ton ile kestane takip etti.



SEBZEDE DOMATES VE PATATES ZİRVEDE



Hallere 2022 yılında tonaj bazında en çok getirilen domates, patates, salatalık ve kuru soğanın sıralaması 2023 yılında da değişmedi.



Geçen yıl kentteki hallere 475 bin 784 ton domates, 185 bin 19 ton patates, 167 bin 567 ton salatalık, 90 bin 291 ton kuru soğan getirildi.



Hallere 2023'te en az getirilen tonaj bazında sebzeler ise 855 ton ile Brüksel lahanası, 990 ton ile taze yaprak, 1524 ton ile kuru sarımsak ve 1718 ton ile bamya oldu.

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