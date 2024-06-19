İstanbullular kendilerini dışarı attı: Sahil hattı kilit!

Bayram tatili dolayısıyla birçok vatandaşın memleketlerine veya yazlık bölgelere gitmeyi tercih etmesi nedeniyle trafikte sakin bir gün yaşandı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde ve yan yollarda araçlar kısa süreli trafikte bekledi.



Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bebek, Ortaköy, Beşiktaş, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Çengelköy, Beylerbeyi ile Üsküdar gibi sahil kesimlerinde araçlar zaman zaman güçlükle ilerledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 16.22 itibarıyla trafik yüzde 22 olarak ölçüldü.