İstanbullular yarına dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre yarın kentte sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.



Açıklamada, yağış dolayısıyla aksamalar, küçük çaplı su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

