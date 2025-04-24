İstanbullulara acil çağrı: Gelecek dönüşüme bağlı
Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İstanbul'da 1,5 milyon konutun depreme karşı güçlendirilmesi ya da dönüştürülmesi gerektiği söyleyen uzmanlar, acele edilmesi konusunda uyarıyor. Uzmanlar, kentte acilen yıkılması gereken 600 bin konut olduğunu kaydediyor.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, megakentin yapı stoku sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.
İki yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskli yapıların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi noktasında farkındalık artsa da riskli yapı stoku hala milyonlarla ifade ediliyor.
YURT GENELİNDE 6 MİLYON KONUT DÖNÜŞÜM İÇİN BEKLİYOR
Son 22 yılda ülke genelinde 3,5 milyonu aşkın konutun dönüşümü sağlanmış olsa da hala riskli olduğu aktarılan 6 milyon civarındaki konutun varlığı bu konuya verilmesi gereken öneme işaret ediyor.
İSTANBUL'DA ACİL YIKILACAK 600 BİN KONUT VAR
Uzmanlar, ülke genelindeki 6 milyon, İstanbul'daki 1,5 milyon civarındaki riskli konutlarda oturan vatandaşları binalarını bir an önce dönüştürmeleri veya güçlendirmeleri konusunda uyarıyor.
İstanbul'da acilen yıkılacak 600 bin evin bulunduğu belirtiliyor.
Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, İstanbul'da 7 ile 7,5 şiddetinde yaşanacak muhtemel bir depremde 500 binden fazla binanın hasar görmesinin beklendiğini dile getirerek, 48 bin binanın ağır, 146 bin binanın ise orta derecede hasar alacağının öngörüldüğünü söyledi.
Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un deprem riski gibi ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu anlatan Kılınçarslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kentsel dönüşüm ve güçlendirme kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan yenilenmesi için kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Kentsel dönüşüm, yalnızca yapıların güçlendirilmesi veya yenilenmesi değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliğin devamı, sanayinin depreme dirençli hale getirilmesi ve afetlere dirençli bir şehir yaratılması anlamına gelir.
Özellikle sanayinin kent içindeki dağılımı ve etkileri de bu süreçte dikkate alınması gereken unsurlardır."
"İSTANBUL'UN GELECEĞİ DÖNÜŞÜME BAĞLI"
Hüseyin Kılınçarslan, 1999'da yaşanan depreminin ardından gündeme gelen İstanbul'daki konut stokunun iyileştirilmesi hedefinin tam anlamıyla hayata geçirilemediğini kaydederek, eski ve dayanıksız binaların yerine depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi, mevcut binaların güçlendirilmesi ve yapı denetim sistemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.
Sanayinin kent içindeki etkisinin bir diğer kritik konu olduğunu dile getiren Kılınçarslan, sanayi tesislerinin organize sanayi bölgelerine taşınmasının önemine değindi.
"TÜM TARAFLAR ORTAK BİR VİZYON ETRAFINDA BİRLEŞMELİ"
Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de bu sürecin en önemli adımlarından birisinin vatandaşların bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşümün ve yapı güçlendirmenin hayati önemini, olası risklerini ve uzun vadeli faydalarını anlatmalıyız. Bu bilgilendirme çalışmaları vatandaşlarımızın sürece gönüllü katılımını artıracaktır." dedi.
Bürokratik süreçlerin hızlandırılmasının ve kolaylaştırılmasının kritik öneme sahip olduğunu aktaran Ekiz, şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut yasal düzenlemelerin sadeleştirilmesi, onay süreçlerinin kısaltılması ve tek bir merkezden koordinasyonun sağlanması projelerin daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyacaktır. Ayrıca, kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik mali destek ve teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilmesi de süreci hızlandıracaktır."
"RİSKLİ BÖLGELERE ÖNCELİK VERİLMELİ"
İstanbul'un deprem riski haritası dikkate alınarak, en riskli bölgelerdeki dönüşüm çalışmalarına acil öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ekiz, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızla daha yoğun iletişim kurulmalı ve özel destek mekanizmaları geliştirilmelidir. Kentsel dönüşüm süreçlerinin her aşamasına vatandaşların aktif katılımı sağlanmalı, onların her zaman görüşleri alınmalı ve süreç hakkında daima bilgilendirme yapılmalıdır."
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