İstanbulluları sahura 3 bin 500 davulcu kaldıracak

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, ramazan ayına özel birçok geleneğin geçmişten bugüne geldiğini, davulla sahura kalkmanın da bu geleneklerden birisi olduğunu söyledi. Ramazan davulcularının manilerle, şarkılarla, şiirlerle, geceleri davullarını çalarak halkı uyandırdığını belirten Aykut, "Zaman zaman sokaklarda, sahur saatlerinde ramazan davulu çaldığı zaman da halkımızın birçoğu sokağa iniyor. O heyecanı, o mutluluğu, o mübarek ramazan ayının gelişini, hissiyatını sokaklarda hissettiğinde mutluluklarını ifade ediyorlar." dedi.

"RAMAZAN DAVULCULARIMIZI MAHALLE MUHTARLARIMIZ BELİRLİYOR"



Selami Aykut, davulcuların ramazana renk kattığını kaydederek "İstanbul'da ramazan ayında 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu görev alacak. Mahallelerde muhtarların muhatap olduğu 1 davulcu vardır. Bu davulcuların da kendi ekibi var. Ramazan davulcularımızı mahalle muhtarlarımız belirliyor. Davulcular aynı mahallede yaşayan, uzun yıllardır aynı mahallede davul çalan, mahalleli tarafından tanınan kişilerden oluşuyor." diye konuştu.



KORSAN DAVULCU UYARISI



Aykut, ramazan davulcularının ramazan boyuncu yakalarına kart taktıklarını, bunun muhtarlar tarafından kendilerine temin edildiğini kaydetti.



Ramazanda korsan davulcuların ortaya çıktığını aktaran Aykut, yaka kartı olmayan davulculara vatandaşların bahşiş vermemesi gerektiğini vurguladı.



Aykut, ramazan davulcularının bahşiş karşılığında görev yaptığını vurgulayarak, "Ramazan davulcuları kapı kapı gezerek veya belirlenen noktalarda bahşişlerini toplar. Ancak bu bahşişler, tamamen vatandaşlarımızın gönlünden kopan miktarlardır. Zorunlu bir ücret ya da belirli bir tarife yoktur. Bazı vatandaşlarımız balkondan sepet sarkıtarak ya da mandala para takarak davulcularımıza harçlık verirler, bu da uzun yıllardır süregelen güzel bir gelenektir." ifadelerini kullandı.