İstanbulluları uykudan uyandıran deprem bildirimi! AFAD uyardı: Paniğe neden oluyorlar

Uzmanlar, Silivri depreminin artçılarının bir süre daha süreceği konusunda açıklama yapmıştı.

Büyükçekmece'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin büyüklüğü, bazı mobil uygulamalar tarafından " İstanbul 'da 4,7 büyüklüğünde deprem" şeklinde servis edildi.

YANILTICI BİLDİRİM KORKUYA NEDEN OLDU

AFAD UYARDI: KORKU VE ENDİŞEYE SEVK EDİYOR



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

AFAD, bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirterek, "Ülkemizde deprem gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır." açıklamasını yaptı.

Yurt genelinde bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, "Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz." denildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz." uyarısında bulunuldu.