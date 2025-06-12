İstanbulluları uykudan uyandıran deprem bildirimi! AFAD uyardı: Paniğe neden oluyorlar

Büyükçekmece'de gece 02.33'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem bazı mobil uygulamalar tarafından kullanıcılara 4,7 büyüklüğünde diye servis edildi. AFAD, söz konusu uygulamalara ilişkin açıklama yaptı.

İstanbulluları uykudan uyandıran deprem bildirimi! AFAD uyardı: Paniğe neden oluyorlar
Deprem öncesi telefonlara mesaj geldi

Deprem öncesi telefonlara mesaj geldi

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Marmara Denizi'nde 23 Nisan günü Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürüyor.

Büyükçekmece'de gece 02.33'te 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.

8,36 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, İstanbul'un bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

Uzmanlar, Silivri depreminin artçılarının bir süre daha süreceği konusunda açıklama yapmıştı.

Büyükçekmece açıklarında deprem

Büyükçekmece açıklarında deprem

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YANILTICI BİLDİRİM KORKUYA NEDEN OLDU

Nisan ayında Silivri'de meydana gelen sonrası cep telefonlarında deprem bildirim uygulaması kullanımı yaygınlaştı.

Söz konusu uygulamalar, belirli büyüklükteki depremin ardından kullanıcılarına depreme ilişkin henüz doğrulanmamış ilk verileri gönderiyor.

Büyükçekmece'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin büyüklüğü, bazı mobil uygulamalar tarafından "'da 4,7 büyüklüğünde deprem" şeklinde servis edildi.

Bildirim sesiyle uyanan İstanbullular, sabaha karşı deprem korkusu yaşadı.

Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor

Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor

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AFAD UYARDI: KORKU VE ENDİŞEYE SEVK EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bu uygulamalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

AFAD, bazı uygulamaların vatandaşları korku ve paniğe sevk ettiğini belirterek, "Ülkemizde gözlem istasyonu kurmak, işletmek, bu yolla elde edilen veriyi kullanmak ve kamuoyuna açıklama yapmak yetkisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndadır." açıklamasını yaptı.

Yurt genelinde bin 200'ü aşkın deprem gözlem istasyonunda yer hareketlerini 7 gün 24 saat takip edildiği belirtilen AFAD açıklamasında, "Meydana gelen depremleri kaydediyor, çözümlüyor ve en güvenli verileri kamuoyu ile paylaşıyoruz." denildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almalarını, dezenformasyon içerikli haberlere ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle hatırlatıyoruz." uyarısında bulunuldu.

iPhone deprem bildirim var mı, uyarı sistemi nasıl açılır?

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