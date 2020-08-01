İstanbul Sarıyer'de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki otomobil, Hacıosman Bayırı Tarabya Kavşağı alt geçidinde arızalandı. Bunun üzerine sürücü, otomobili yolun kenarına çekti.



Bu sırada yoldan geçen Uğur T'nin kullandığı araç, arızalı otomobile çarparak savruldu.



Kazada, araçta sıkışan Uğur T. ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Uğur T. çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastahanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik oluştu.

