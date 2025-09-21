İstanbul Şile Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
Şile Otoyolu’nun Çekmeköy geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüj üzerinden karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 14.30 sıralarında Şile Otoyolu'nun Çekmeköy ilçesi geçişinde meydana geldi.
Sürücüsü H.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği idaresindeki otomobil refüj üzerinden karşı şeride geçerek A.Ş. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, aracın içerisinde sıkışan iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan toplam 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- İstanbul Çekmeköy
- İstanbul Trafik