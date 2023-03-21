İstanbul'u 3 bin 400 davulcu uyandıracak

İstanbul'da 3 bin 400 davulcu vatandaşları sahura uyandıracak.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut yaptığı açıklamada, İstanbul'da 11 ayın sultanı ramazan için davulcuların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Davulculuğun Osmanlı geleneğinden geldiğini ve ramazan ayının güzelliklerinden olduğunu belirten Aykut, "İstanbul'da 963 muhtarımızla ve davulcularımızla bu geleneği yaşatma mücadelesi içindeyiz. Bu kapsamda muhtarlarımızla ilk önce ramazan davulcularımızı belirleyip, mahalle kültürüne uygun kıyafetleri için çalışma yaptık." diye konuştu.



Aykut, her ramazan olduğu gibi bu ramazan da davulcuların manileriyle, türküleriyle insanları sahura kaldıracağının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Ramazan için bütün hazırlıklarımız tamam. Bu ramazanda da davulcularımız sahura vatandaşlarımızı kaldıracak. İstanbul'da ramazanda 963 mahallemizde 3 bin 400 davulcu görev alacak. Muhtarlarımızın kontrolünde, kaymakamlığımızın, valimizin de direktifleriyle mahallelerde ramazan davulcularımızın takipçisi olacağız. Mahallelerde yaşanan huzursuzlukları takip etme noktasında muhtarlarımız bunu kendinde bir görev addetmişler. İstanbul'umuzda 3 bin 400 davulcuyla birlikte manilerle halkımızı sahura uyandıracağız."