İstanbul'u kül bulutu sardı

İstanbul, Aydın, İzmir gibi çeşitli illerde kül bulutu oluştu. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu durumun nedeninin Yunanistan'daki orman yangınları olduğunu söyledi. Kadıoğlu, "Turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışığında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz" dedi.

DHA 06.08.2021 - 17:54

İstanbul'u kül bulutu sardı

Yunanistan üzerinden gelen küller İstanbul'da kül bulutu oluşturdu.

İTÜ Afet Yönetim Merkezi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul civarındaki turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İzmir, Aydın, Çanakkale ve İstanbul'da oluşan turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışığında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz. Solunum yolu hastalıklarına hassas olanlar bu havalarda dışarı çıkmaması lazım ve ulusal kalite izleme ağından kirletici miktarlarını takip etmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

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