31 Mart yerel seçim çalışmalarını Kartal’da sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunarak halkla bir araya geldi. Şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bir araya gelen İmamoğlu, sonrasında ise oto sanayi sitesini gezdi. Sanayi gezisi ardından seçim otobüsüyle Cevizli, Soğanlık, Yakacık Yeni, Yakacık Çarşı Mahallelerini gezerek halkı selamlayan İmamoğlu, son olarak Hürriyet Mahallesi'nde halk buluşmasına katılarak kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.



“KARTAL’A ÇOK BÜYÜK BİR PARK HEDİYE EDECEĞİZ”

İstanbul genelinde yapacakları yaşam vadilerinden bir tanesini Kartal’a yapacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Çok güzel işleri beraber yapacağız. Söylediği ulaşımdan birçok konuya kadar Kartal’da yenilikçi işlere imza atacağız. İstanbul’a yeni yaşam vadileri söz vermiştim. Bunlardan bir tanesini Kartal’da Tugay Vadisi'nde yapacağız. Kartala çok büyük bir park hediye edeceğiz. Kartal’dan Çekmeköy’e olan metro hattını bu 5 yıl içinde bitirmeyi de söz veriyoruz. Başka bir hattı bağlamış olacağız. Kartal’ın diğer ulaşımla ilgili İETT gibi temel ihtiyaçlarındaki eksikliği çok kısa zamanda gidereceğimizi bilmenizi istiyorum. Boşa geçirilmiş vakitleri hızlı kazanmak adına elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimiz bütün Kartallı hemşehrilerimize duyurun.” dedi.



“DEPREM İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM DEDİLER, İSTANBUL’U PERİŞAN ETTİLER”

Kartal’da yaşanan bina faciasına değinen İmamoğlu, “Kartal'da binamız çöktü ve 21 canımızı kaybettik. Kartallı komşularımıza başsağlığı, kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli dostlarım devletin hizmeti belediye hizmeti dalga geçilecek ve siyaset yapılacak bir alan asla değil. Bu hizmet her zaman siyaset üstüdür ve herkesi kucaklamalı, konulara ciddiyetle bakmalısınız. Deprem İstanbul’un en önemli konularından bir tanesidir. Şimdi biz depremi ilk sıra konu yapacağız. Deprem sorunun çözmemiz için ben diyorum ki Allah’ım ne olur bize uzun süre deprem verme, diye dua ediyorum. Gelir gelmez bu işe çalışacağız ama zamana ihtiyacımız var. 1 milyona yakın insanın canı tehdit altında. Bir veriye göre 30 bin, bir veriye göre 50 bin civarında riskli bina var. 1999’da binlerce can vefat etti, o günden bu güne İstanbul depremi tartışıyor, onun için kentsel dönüşüm dediler, İstanbul’u perişan ettiler.” diye konuştu.



“İSTANBUL’DA İNŞALLAH HER ÇOCUĞUN KALBİNİ KAZANAN BİRİSİ OLURUM”

Konuşması sırasında 20 Mart Dünya Mutluluk Günü olması münasebetiyle Kartallı Berkay isimli küçük bir çocuğu sahneye davet eden İmamoğlu, ona bir süre konuşma fırsatı verdi. Sahneye gelen Berkay isimli çocuk mikrofonu eline alarak “Bugün mutluluk haftası insanlar her zaman mutlu olmalılar. Bazen kızacak, bazen sevinecek ama her zaman mutlu olmalılar.” dedi. Berkay’ın ardından konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Çocukların sevgisi kazanmak var ya Gökhan kardeşim de burada çok güzle bir belediye başkanlığı yapacak, ben de genç bir arkadaşım olarak en çok ona yardımcı olacağım. Ona da tavsiyem çocukların sevgisi kazanmak kadar güzel bir şey yok. O sevgi karşılıksız içten, pazarlığı yok, senden beklentisi de yok, dünyanın en güzel şeyi, onun için umut ediyorum. Bütün çocukların kalbini kazanan birisi olurum. Umut ederim İstanbul’da herkesin kalbini kazanan bir belediye başkanı olurum.” şeklinde konuştu.