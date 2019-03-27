İstanbul'u sel ve su baskınlarından korumak için Boğaziçi Üniversitesi ile MIT uzmanları birlikte çalışacaklar.

Hürriyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul'da bölgesel yağışların ölçümü, tarihsel değişimleri ve kentsel sulak alanların analizini kapsayan araştırmalarla sel ve taşkın riskli alanlarda daha esnek altyapıların tasarlanmasına rehberlik edileceği belirtiliyor.

Söz konusu bilimsel çalışmaların bir rapor halinde İBB ve İSKİ yetkillilerine de sunulacağı belirtilirken, projenin başında ise Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Avcı bulunuyor.

Avcı, "Geçtiğimiz aylarda Antalya'daki hortum felaketi ve düzenli olarak kaydedilmeye başlanan büyük şehirlerdeki sel baskınları değişen tabiat koşulları bağlamında kendine özgü riskleri ortaya koydu. Bu riskler İstanbul için de geçerli. Proje kapsamında şehrin gelecekteki tahmini ortalama ve ekstrem yağış miktarları, yatırım bölgelerine etkisi ele alınacak. Elde edeceğimiz veriler sayesinde sel, su baskını veya taşkın riski olmayan bölgeler hayat bulacak. Diğer bir konu ise İstanbul'da sel için sulak alanların mevcut arazi kullanımı ve ekolojik koşullarla tespitinin yapılması olacak. Proje Limak Vakfı tarafından fonlanacak" dedi.



"HER BÖLGE RİSK ALTINDA"



İstanbul'un tepe noktaları dışında, belli bir rakım altında olan her bölgenin risk altında olduğunu işaret eden Prof. Dr. Avcı, "Sel baskınları İstanbul'un büyük bir alanında ekonomik riskleri, insan sağlığı riskini ve çevre kirliliği risklerini barındırıyor. Altyapı çalışmaların da yağmur suyunun geri kazanılması önemli. İstanbul devamlı büyüyen bir şehir. Aynı zamanda şehirdeki binaların üçte ikisi Marmara depreminden önce inşa edildiğinden bir dönüşüme maruz kalmak zorunda. Bu dönüşümleri optimum kapasiteler, yeni altyapılar üretmek ve yağmur suyunun geri dönüşümünün sürdürebilirliği açısından bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. MIT ve Boğaziçi Üniversitesi'nden olan uzmanlar olarak bilimsel yaklaşımlarla yeni altyapı modellerinin tasarlanmasına katkıda bulunmak için çalışacağız. Araştırma sonuçlarımıza göre deprem riski bulunan alanlarda uygulandığı gibi sel riski için de düşük, orta, yüksek riskli bölgeler belirleyeceğiz" diye konuştu.

