İstanbul'u sis bastı. Boğaz trafiğe kapatıldı, vapur seferleri iptal edildi

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle İstanbul Boğazı ve çevresinde görüş mesafesi azaldı.

Sis sebebiyle Sirkeci-Harem arabalı vapuru seferleri iptal edilirken, Şehir Hatları seferinin devam ettiği belirtildi.

Kıyı Emniyeti yetkilileri Boğaz hattının geçici süre için trafiğe kapatıldığını bildirdi.

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFELERİ



Buna göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Arnavutköy-Eminönü ve Çengelköy-Eminönü seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.