İstanbul'u sis kapladı

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu.



Bayramın da son günü olması nedeniyle dönüş yoluna çıkan sürücüler, sis nedeniyle trafikte zorluk yaşadı.



Otoyollarda hızların düşmesiyle birlikte zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geldi.