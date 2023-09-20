İstanbul’un 11 ilçesinde DAEŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul’da, terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un 11 ilçesinde DAEŞ ve El Kaide operasyonu: 9 gözaltı
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ile El Kaide terör örgütlerinin çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ülke için tehdit oluşturduğu değerlendirilen “yabancı terörist savaşçı” diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 11 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon düzenlenen evlerde yakalanan 12 düzensiz göçmen ise işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

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