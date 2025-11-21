İstanbul'un 17 ilçesinde çetelere operasyon

İstanbul'da suç çetelerine yönelik operasyon yapıldı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, son 1 ay içerisinde kent genelinde iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama gibi 59 suça karışan şüpheliler ile ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı yapan zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi.

17 İLÇEDE BASKINLAR YAPILDI

Avcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Pendik, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda 145 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda ise 123 tabanca, 187 kurusıkı tabanca, 6 uzun namlulu silah, 7 otomatik tabanca, av tüfeği, 567 mermi, 911 silah mekanizması, 680 namlu ve el bombası ele geçirildi.

81 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 106 şüpheliden 81'i tutuklanırken, 22'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 39 zanlının ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.