İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023'te İstanbul'a 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunu, tebessüm ederek ve güler yüz göstererek yapacağız." dedi.



Vali Yerlikaya, İstanbul Valiliği, İBB, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, Ahilik Vakfı ve AHİSİAD'ın düzenlediği "Ahilik Haftası"nda, taksicilere seslenerek, İstanbul'a gelen turistlere güler yüzlü olmalarının önemini anlattı.



Yerlikaya, "Bizi biz yapan değerlerimizi hatırladığımız zaman biraz mahcup olup, başımızı öne eğdiğimiz o değerlerimiz, tesadüfen dünyaya gelmedi. Onları yürek ilmi ile ve iman esaslarına göre yaşayarak var ettik. Gerçek anlamda örnek olanlardan Allah razı olsun diyoruz ve onların yolundan gitmeyi, neslimizle taşımayı Allah bize nasip etsin" diye konuştu.

"BU SENE 15 MİLYON TURİST BEKLİYORUM"



Ebedi hayata intikal eden esnaf ve sanatkarları yad ederek, İstanbul'a gelen yerli yabancı turistlerin her birini ve İstanbul halkını sevdiğini dile getiren Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"17 bin 395 taksici esnaf şoför kardeşlerimize sesleniyorum, bize geçen yıl 13 milyon 433 bin yabancı turist misafir geldi. Hedefimiz bu değil, bu sene inşallah 15 milyon yabancı turistin İstanbul'a geleceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunu, tebessüm ederek ve güler yüz göstererek yapacağız. Onları gidecekleri istikamete, en doğru ve kısa yol neresi ise vaktinde, istedikleri yere götüreceğiz. Turistlerin canı, malı, ırzı bizim emanetimizdir. Her bir taksici kardeşimiz, 'Benim taksim şu anda İstanbul'un misafirperverliğini gösteriyor. Bu benim, turizm elçisi gösterilmek için bana tanınan bir fırsattır.' şeklinde düşüneceğiz ve diyeceğiz. Biz turist misafirlerimizin, hakkını gözeten şoför ve taksici esnaflarımızı kalben selamlıyoruz ama bir Ahi Evran torunu olarak, tamamının da bu şekilde olmasını istiyoruz."

