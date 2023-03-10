İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Planlı su kesintisi programına göre, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece ilçelerine belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Peki, bu ilçelerde sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece) Sular ne zaman gelecek?

tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 10 Mart İSKİ su kesintisi listesi.

İSKİ 10 MART PROGRAMI

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece) Sular ne zaman gelecek? - 1
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece) Sular ne zaman gelecek? - 2
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece) Sular ne zaman gelecek? - 3

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