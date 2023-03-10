İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece) Sular ne zaman gelecek?

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 10 Mart İSKİ su kesintisi listesi.

İSKİ 10 MART SU KESİNTİSİ PROGRAMI