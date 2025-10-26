İstanbul'un 4 ilçesinde gösteri yasağı

İstanbul Valiliği; Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde her türlü eylem, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması gibi faaliyetleri 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada sanal devriye çalışmaları kapsamında, çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto vb. eylem hazırlıkları yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması gibi faaliyetlerin 26.10.2025 saat 00:01’den 26.10.2025 saat 23:59’a kadar 1 gün süre ile yasaklandığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında yasak kararının gerekçesi ise şöyle açıklandı: "Söz konusu eylemlerin toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilmektedir."

