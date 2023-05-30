İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. gün içerisinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Avcılar, Sultangazi, Güngören, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'ın bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.