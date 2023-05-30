İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu)

İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) gün içerisinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı. Peki, gün içerisinde hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 30 Mayıs tarihli elektrik kesintisi listesinin ayrıntıları...

İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu)

Boğaziçi Dağıtım A.Ş. gün içerisinde meydana gelecek elektrik kesintilerinin ayrıntılarını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Avcılar, Sultangazi, Güngören, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'ın bazı mahallelerine elektrik verilemeyecek.

İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 1
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 2
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 3
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 4
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 5
İstanbul'un 5 ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? (BEDAŞ duyurdu) - 6

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