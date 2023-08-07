İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi) Sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşılan su kesintisi programına göre, Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

7 AĞUSTOS SU KESİNTİSİ PROGRAMI