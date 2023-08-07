İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi) Sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) planlı su kesintisi programını paylaştı. Kesinti programına göre, Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. Peki, Başakşehir ve Sultangazi'de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi) Sular ne zaman gelecek?

( Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından paylaşılan su kesintisi programına göre, Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak.

İSKİ'den yapılan açıklamada; "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 

7 AĞUSTOS PROGRAMI

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi) Sular ne zaman gelecek? - 1
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi) Sular ne zaman gelecek? - 2
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi) Sular ne zaman gelecek? - 3
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi) Sular ne zaman gelecek? - 4
İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Başakşehir, Arnavutköy, Bağcılar, Üsküdar ve Sultangazi) Sular ne zaman gelecek? - 5

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...