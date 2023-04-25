İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (Beykoz, Üsküdar, Başakşehir, Sariyer, Çatalca) Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 25 Nisan 2023 tarihli su kesintisi programını inceliyor. Kesintiden etkilenen vatandaşlar, İSKİ tarafından paylaşılan planlı kesinti programını inceliyor. Su kesintisi prograını paylaşan İSKİ "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı. İşte 25 Nisan tarihli su kesintisi programının ayrıntıları...