İstanbul'un 5 ilçesinde sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane (İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçeler İSKİ tarafından paylaşıldı. Planlı su kesintisi programına göre, Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek.

İSKİ'DEN PLANLI SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

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