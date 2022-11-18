İstanbul'un 5 ilçesinde sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane (İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Su kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, İSKİ'nin planlı su kesintisi programını inceliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 18 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.

İstanbul'un 5 ilçesinde sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane (İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemiyor. Şebeke hattı arızası ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek ilçeler tarafından paylaşıldı. Planlı su kesintisi programına göre, Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek. 

İSKİ'DEN PLANLI AÇIKLAMASI

İSKİ'den yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi. 

İstanbul'un 5 ilçesinde sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane (İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 1
İstanbul'un 5 ilçesinde sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane (İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 2
İstanbul'un 5 ilçesinde sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane (İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 3
İstanbul'un 5 ilçesinde sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane (İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 4
İstanbul'un 5 ilçesinde sular ne zaman gelecek? Beyoğlu, Sarıyer, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Kağıthane (İSKİ planlı su kesintisi listesi) - 5

18 KASIM TARİHLİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

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