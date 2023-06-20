İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi (Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece...)  Sular ne zaman gelecek?

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) günlük su kesintisi programını paylaştı. Yapılan duyuruda: "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." denildi.

20 HAZİRAN TARİHLİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

20 Haziran tarihli programa göre; Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak.