İstanbul'un 7 ilçesinde Mahzen-37 operasyonları: Daltonlar üyesi 14 kişi yakalandı

İstanbul'un 7 ilçesinde organize suç örgütü Daltonlar'a Mahzen-37 operasyonları yapıldı.



Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.



Operasyonlar sonucunda 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 adet tam otomatik tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi el geçirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul’un Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-37” operasyonlarında;



Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,

İş Yeri Kurşunlaması,

Kasten Yaralama ve

Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in (yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz."