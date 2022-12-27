İstanbul’un barajları alarm veriyor

İstanbul’da beklenen yağışların bir türlü gelmemesi barajların doluluk oranını etkiledi. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluğu, geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 13.86 azaldı.

İstanbul’un barajları alarm veriyor

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İstanbul'da barajların doluluk oranı azalıyor

İstanbul'da barajların doluluk oranı azalıyor

Yeni yıla günler kala ’da barajlardaki doluluk oranları alarm vermeye başladı.

İstanbul'da beklenen yağmurların bir türlü gelmemesi, barajların doluluk oranını da etkiledi.

İSKİ verilerine göre geçtiğimiz yıla oranla barajların doluluk oranları yüzde 13.86 azaldı. Geçen yıl 27 Aralık'ta yüzde 47.44 olan İstanbul barajlarının doluluk oranı, tam bir yıl sonra yüzde 33.58’e geriledi.

İstanbul’un barajları alarm veriyor - 1 Sazlıdere ı

Sazlıdere Barajı’nda dron ile havadan çekilen görüntülerde barajın bazı noktalarında suyun sadece ince bir kanal boyu ilerlediği ve çevresinin kuruduğu görüldü.

Geçen yıllarda su ile dolu olan alanlara araç girdiği ve çekilen su ile birlikte su altında kalan ağaçların gün yüzüne çıktığı görüldü.

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