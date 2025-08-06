İstanbul'un barajları da kuruyor: Yüzde 50'ye düştü

Megakentin barajlarını da kuraklık vurdu.

İstanbul'a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.

15 GÜN İÇİNDE HIZLI DÜŞÜŞ

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi 15 gün içinde yüzde 56,24'ten yüzde 50,62'ye düştü.

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde geçen mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranı bugünlerde yüzde 50'ye kadar geriledi.

İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. Geçen mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 34,09'a kadar geriledi.