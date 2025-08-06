İstanbul'un barajları da kuruyor: Yüzde 50'ye düştü
Aşırı sıcak geçen yaz aylarında nasibini alan İstanbul'un barajlarının doluluk oranı hızla düşmeye başladı. Doluluk oranı yüzde 50,62'ye geriledi.
Megakentin barajlarını da kuraklık vurdu.
İstanbul'a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor.
15 GÜN İÇİNDE HIZLI DÜŞÜŞ
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi 15 gün içinde yüzde 56,24'ten yüzde 50,62'ye düştü.
İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde geçen mart ayında yüzde 80'lere dayanan baraj doluluk oranı bugünlerde yüzde 50'ye kadar geriledi.
İstanbul'a su sağlayan barajların başında gelen Alibeyköy Barajı da kuraklıktan en fazla etkilenen baraj oldu. Geçen mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 34,09'a kadar geriledi.
6 BARAJ YÜZDE 50'NİN ALTINDA
İstanbul'a su sağlayan barajların 6'sında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'un Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi.
İstanbul'un en dolu barajı yüzde 67,06'yla Elmalı Barajı oldu.
En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 30,06 doluluk oranıyla Istrancalar Barajı oldu.
İşte baraj doluluk oranları;
Ömerli yüzde 50,18
Darlık yüzde 61,08
Elmalı yüzde 67,06
Terkos yüzde 54,73
Alibeyköy yüzde 34,09
Büyükçekmece yüzde 49,68
Sazlıdere yüzde 43,31
Istrancalar yüzde 30,6
Kazandere yüzde 38,76
Papuçdere yüzde 43,79
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