İstanbul'un barajlarına kar etkisi: Doluluk oranı 9 ayın en yüksek seviyesinde!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2024'ün Mart ayında yüzde 76,26 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 75,73 olarak ölçüldü.



Su miktarı, Alibey'de yüzde 63,95, Büyükçekmece'de 72,71, Darlık'ta 73,37, Elmalı'da 92,62, Istrancalar'da 95,29, Kazandere'de 81,98, Pabuçdere'de 81,2, Sazlıdere'de 56,2, Terkos'ta 78,24 ve Ömerli'de de 83,02 seviyelerinde ölçüldü.



Kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 653 milyon 68 metreküp seviyesinde bulunuyor.



Barajların 9 aylık doluluk oranı, geçen haziran sonunda yüzde 69,68, temmuzda yüzde 58,35, ağustosta yüzde 46,56, eylülde yüzde 38,39, ekimde yüzde 31,68, kasımda yüzde 28,24, aralıkta yüzde 40,23, ocakta yüzde 52,56, şubat sonunda ise yüzde 74,5 olarak ölçüldü.



SON 11 YILIN DOLULUK ORANLARI



İSKİ istatistiklerine göre, 1 Mart'ta barajlardaki doluluk oranları 2015'te yüzde 96,25, 2016'da yüzde 87,05, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,3, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de yüzde 63,87, 2021'de yüzde 56,71, 2022'de yüzde 83,96, 2023'te yüzde 35,38, 2024'te yüzde 76,26 iken şimdiki oran yüzde 75,73 olarak kayıtlara geçti.

