İstanbul'un barajlarında kuraklık alarmı: Bu yıl yağışlar düşecek

Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

İstanbul’da sonbahar mevsiminin etkisiyle sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı son 9 ayın en düşük seviyesine inerek yüzde 47,14'e kadar düştü.

Barajlardaki doluluk oranları düşmeye devam etse de geçen seneki verilerle karşılaştırıldığında daha iyi durumda olduğu görülüyor. İSKİ'nin sitesinde yer alan grafiğe göre sene 20 Ekim itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.03 seviyesindeydi.

Buna rağmen İstanbul'a su sağlayan bazı barajların kuruma noktasına gelmesi vatandaşları endişelendiriyor. Kentin su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ile Pabuçdere barajları neredeyse kurudu. Bugün itibariyle Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 11,73'e, Pabuçdere'ninki ise yüzde 2,63'e düştü.

"BU TARİHLERDE ORANLARIN DÜŞMESİ NORMAL"

Ntv.com.tr'ye konuşan uzmanlar ise şimdilik endişelenmek için erken olduğunu söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Ekim ayında 'su yılı' olarak adlandırılan dönemin henüz yeni başladığını ancak önümüzdeki aylarda kuraklık riski için net bir şey söylenebileceğini belirtti.



Kadıoğlu, "1 Ekim itibariyle su yılı başlıyor. Su yılının başladığı tarihler barajlardaki doluluk oranının düşmesi aslında normal. Beklenen yağışları bundan sonra değerlendirmek lazım. Su yılı kavramını pek fazla kullanmıyoruz. Oysa yerel yönetimlerin değerlendirmesi ve buna göre bir su planı devreye alması gerekiyor. Ancak bu tarihlerde zaten baraj doluluk oranlarının çok yüksek olmasını beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"BU YIL YAĞIŞ ORTALAMASI DÜŞECEK"

Peki, önümüzdeki aylarda beklenen yağışlar barajlar için yeterli olacak mı? Bu konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise "kuraklık tehlikesi söz konusu olabilir" açıklaması yaptı.



İstanbul'da, Ekim ve Kasım döneminde geçen yıllara göre yağış ortalamasının düşeceğini belirten Adil Tek, "Bu aylardaki yağış beklentimiz ortalamanın altında. Ocak ayı için de beklentilerimiz aynı. Örneğin Ocak ayında İstanbul'a düşen ortalama yağış miktarı 110 kilogram ise bu 90'a düşecek. Bu yağışların barajları doldurup dolduramayacağı ile ilgili konuşmak için henüz erken. Ancak bir kurtaklık riski söz konusu" dedi.



İSTANBUL BARAJLARINDA 20 EKİM 2021 DOLULUK ORANLARI



Ömerli Barajı: Yüzde 73,91



Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,63



Sazlıdere Barajı: Yüzde 22,86



Büyükçekmece Barajı: Yüzde 44,33



Alibeyköy Barajı: Yüzde 17,29



Terkos Barajı: Yüzde 51,06



Kazandere Barajı: Yüzde 11,73



Elmalı Barajı: Yüzde 57,6



Darlık Barajı: Yüzde 45,62



Istrancalar Barajı: Yüzde 36,79

ayse.cinar@ntv.com.tr

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