İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi. Sürücüler ise yolda hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgeler ve yüksek kesimler sisle kaplandı.

YÜKSEK KATLI BİNALARIN ÜST KISIMLARI GÖRÜNMEZ OLDU

Anadolu Yakası'nda, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresi ile Ümraniye, Çekmeköy, Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu - 1 İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Avrupa Yakası'nda, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de de sis etkili oldu.

Sürücüler azalan görüş mesafesi nedeniyle trafikte kontrollü ilerliyor.

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

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