İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi. Sürücüler ise yolda hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgeler ve yüksek kesimler sisle kaplandı.
YÜKSEK KATLI BİNALARIN ÜST KISIMLARI GÖRÜNMEZ OLDU
Anadolu Yakası'nda, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresi ile Ümraniye, Çekmeköy, Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.
Avrupa Yakası'nda, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de de sis etkili oldu.
Sürücüler azalan görüş mesafesi nedeniyle trafikte kontrollü ilerliyor.
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