İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu

İstanbul'da sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgeler ve yüksek kesimler sisle kaplandı.

YÜKSEK KATLI BİNALARIN ÜST KISIMLARI GÖRÜNMEZ OLDU

Anadolu Yakası'nda, İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresi ile Ümraniye, Çekmeköy, Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

