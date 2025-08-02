İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oldu

İstanbul’da uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık hafta sonunda kentin bazı ilçelerinde yerini yağmura bıraktı. Kartal’da öğle saatlerinde yağmur etkili oldu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı. Kimi ise ceketini şemsiye olarak kullandı.