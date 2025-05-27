İstanbul'un beş ilçesinde büyük operasyon: 254 kişi tutuklandı

İstanbul polisi 20-23 Mayıs tarihleri arasında beş ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda 279 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 94 fişek, 5 bin 224 uyuşturucu hap ve 102 kilo 918 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

254 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 254'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.