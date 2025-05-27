İstanbul'un beş ilçesinde büyük operasyon: 254 kişi tutuklandı

İstanbul'un beş ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 254 kişi tutuklandı.

İstanbul'un beş ilçesinde büyük operasyon: 254 kişi tutuklandı

polisi 20-23 Mayıs tarihleri arasında beş ilçede operasyonu gerçekleştirdi.

Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda 279 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 94 fişek, 5 bin 224 uyuşturucu hap ve 102 kilo 918 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

254 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 254'ü işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul'un beş ilçesinde büyük operasyon: 254 kişi tutuklandı - 1 Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyet yerleşkesinde sergilendi

YILDIZ: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Ele geçirilen maddeler Emniyeti Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Sergide konuşan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Sokak sokak cadde cadde sokak satıcılarına karşı mücadelemiz sürüyor. İster uluslararası boyutta olsun, ister sokak satıcıları olsun gençlerimizi geleceğimizi zehirleyen tacirlerle mücadelemiz devam edecektir." dedi.

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