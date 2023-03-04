İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ 4 Mart tarihli elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Sultangazi, Beykoz, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla'daki bazı mahallelere elektrik verilemeyecek. Peki, bu ilçelere elektrik ne zaman verilecek. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları...
BEDAŞ 4 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
AVCILAR
BAĞCILAR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
ESENLER
BEYLİKDÜZÜ
SULTANGAZİ
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEYKOZ
ATAŞEHİR
KARTAL
MALTEPE
TUZLA