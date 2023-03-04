İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ 4 Mart tarihli elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Sultangazi, Beykoz, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi programının ayrıntıları...

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ 4 Mart tarihli elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Sultangazi, Beykoz, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla'daki bazı mahallelere elektrik verilemeyecek. Peki, bu ilçelere elektrik ne zaman verilecek. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları...

BEDAŞ 4 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

AVCILAR

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 1

BAĞCILAR

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 2

BAYRAMPAŞA

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 3

BEŞİKTAŞ

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 4

ESENLER

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 5

BEYLİKDÜZÜ

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 6

SULTANGAZİ

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 7

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

BEYKOZ

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 8

ATAŞEHİR

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 9

KARTAL

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 10

MALTEPE

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 11

TUZLA

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 12
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 13

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