İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Avcılar, Bağcılar, Beykoz...) Elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ 4 Mart tarihli elektrik kesintisi programına göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Sultangazi, Beykoz, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla'daki bazı mahallelere elektrik verilemeyecek. Peki, bu ilçelere elektrik ne zaman verilecek. İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programının ayrıntıları...

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