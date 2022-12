İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

7 Aralık 2022 Çarşamba günü İstanbul'un birçok ilçe ve mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı.



Vatandaşlar planlı kesinti programı üzerinden kesinti yaşanacak ilçeleri görüntüleyebiliyor.



BEDAŞ 7 ARALIK KESİNTİSİ PROGRAMI



ARNAVUTKÖY



NO: 34561185



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BEDRİYE, BEHLÜL, BOĞAÇHAN, DEMİRCAN, ERSOY, ESTERGON, KUŞDİLİ, NURÇİN, OFLAZ, SELMAN, TEPEÖREN, TÖRE, YUSUFELİ, ZÜLAL, ÖYKÜM, İKİZLER, ŞAHİKA sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAĞCILAR



NO: 34564868



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk / YENİMAHALLE mah 1532., 1533., 1534., 1535., 1578., 1579. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34564194



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 07/12/2022 11:00:00 - 07/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAHÇELİEVLER



NO: 34564918



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah SEDİR sk bölgelerinde 07/12/2022 14:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34564919



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ DURAN sk bölgelerinde 07/12/2022 14:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEŞİKTAŞ



NO: 34545586



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34545587



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, GÜLÇİMEN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÖZEFE sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34545616



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34545591



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, BUĞDAY ÇIKMAZI, FİDE, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, ÇAĞRI sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34566873



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BÜYÜKBEBEK DERESİ, SELVİLER, İNŞİRAH sk / ETİLER mah AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK YOKUŞU, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, SELVİLER sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34563284



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah KARTAL, SEVİL, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34563282



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, SEKBANLAR, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34568248



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARATAVUK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYDIN, BİRLİK, FECRİ EBCİOĞLU, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY sk bölgelerinde 07/12/2022 15:00:00 - 07/12/2022 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEYLİKDÜZÜ



NO: 34563299



İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 40., 44., 46., 8. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEYOĞLU



NO: 34568248



ÇATALCA



NO: 34567678



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah LOKMACIK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ESENYURT



NO: 34564940



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34556799



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah FIRAT, TALATPAŞA sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34564260



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 118., 136., 140., 155., 156., 157., 158. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



EYÜPSULTAN



NO: 34556970



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34549931



İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.PAPATYA, AÇELYA, BELEDİYE, HACI AHMET, IŞILDAR, YÜCEL, ÇAMGÜZELİ sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



GAZİOZMANPAŞA



NO: 34556970



KAĞITHANE



NO: 34565617



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, CEMRE, DERMAN, DOĞU, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, GÖKSEL, GÜLGONCASI, GÜZELDERE, HAMİT, KESİKLER, KURTULUŞ, KİBAR, SARAY, TALATPAŞA, TAN, ÇELENK, ÇİFTÇİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZGEN, ŞİRAZ sk / YAHYA KEMAL mah CEMRE, DİNÇ, GÜZİDE, KONYA, TALATPAŞA, TAN, UÇKU, ŞENKAL sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34560784



İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah TABYA sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SARIYER



NO: 34564204



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34565456



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, ORDULULAR, TARABYA BAYIRI, YILMAZ., ŞENEVLER sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34565455



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER YILDIRIM, AYDINEVLER YILDIRIM ÇIKMAZI, BAYINDIR ÇIKMAZI, MACİTBEY, ORDULULAR, SARIÇAM, TEKİNKAYA ÇIKMAZI, TÜRKBEY ÇIKMAZI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34563524



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34563528



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ



NO: 34566533



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34567427



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, DEMİRYURT, ELA, ERTUĞRULBEY, GÜREŞ, KARADENİZ, KARAOSMAN, KOCATEPE, MELTEM, PALA, RÜYAM, SAAT, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34566522



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, HARMAN, KARADENİZ, KARÇİÇEĞİ, MAHİNUR, YELPAZE, YUNUS NADİ, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34567422



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, KARADENİZ sk bölgelerinde 07/12/2022 09:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34567346



İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah gürpınar sk bölgelerinde 07/12/2022 11:00:00 - 07/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34566497



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ITRİ sk bölgelerinde 07/12/2022 14:00:00 - 07/12/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SULTANGAZİ



NO: 34561315



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah YAYLA sk bölgelerinde 07/12/2022 09:30:00 - 07/12/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34561285



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1407., 1614., 1618., 1618/1., 1619., 1619/1., 1619/2., 1620., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 07/12/2022 10:00:00 - 07/12/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34561286



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2106., 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2107., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 07/12/2022 12:00:00 - 07/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ 7 ARALIK KESİNTİSİ PROGRAMI

İSTANBUL, BEYKOZ, İlçesi'nde şu an 8 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.

07.12.2022 09:30 - 15:30

Etkilenen Cadde / Sokak BEYAZ ÇIKMAZI, BAĞBAN ÇIKMAZI, PROF. DR. SAADETTİN ÖKTEN, SIRMAKEŞ, HEDİYE, OĞUL ÇIKMAZI, DERESEKİ, BAHTİYAR, ARKAYOL, MEYVELİ ÇIKMAZI, ÇAMLICA, SU YOLU ÇIKMAZI, KARAKULAK, SUGÖZÜ ÇIKMAZI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, KIRKLAR ÇIKMAZI, OCAK ÇIKMAZI, NÖBET ÇIKMAZI

Etkilenen Cadde / Sokak UYSAL ÇIKMAZI, ZAKKUM, SADAKAT ÇIKMAZI, YAY ÇIKMAZI, YEŞİLDERE, EKŞİ, ERDEK, GAZEL ÇIKMAZI, KÜPE ÇIKMAZI, KARAÇALI, MEHMET AKİF ERSOY, GONCA

07.12.2022 09:30 - 12:30

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET, NAMZET ÇIKMAZI, KAZAN ÇIKMAZI, HABERCİ ÇIKMAZI, BEREKETLİ, ÇAVUŞBAŞI GÖRELE YOLU, ELMAS ÇIKMAZI

İSTANBUL, ATAŞEHİR, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



07.12.2022 09:30 - 14:00



Etkilenen Cadde / Sokak ÜSKÜDAR-İÇERENKÖY YOLU, KAYIŞDAĞI, ÇAYIR, IHLAMUR AĞACI, TOPÇU İBRAHİM, SAĞLIK, DESTAN



İSTANBUL, BEYKOZ, İlçesi'nde şu an 10 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



07.12.2022 09:30 - 15:30



Etkilenen Cadde / Sokak BEYAZ ÇIKMAZI, BAĞBAN ÇIKMAZI, PROF. DR. SAADETTİN ÖKTEN, SIRMAKEŞ, HEDİYE, OĞUL ÇIKMAZI, DERESEKİ, BAHTİYAR, ARKAYOL, MEYVELİ ÇIKMAZI, ÇAMLICA, SU YOLU ÇIKMAZI, KARAKULAK, SUGÖZÜ ÇIKMAZI, ÇEKMECE ÇIKMAZI, KIRKLAR ÇIKMAZI, OCAK ÇIKMAZI, NÖBET ÇIKMAZI



Etkilenen Cadde / Sokak UYSAL ÇIKMAZI, ZAKKUM, SADAKAT ÇIKMAZI, YAY ÇIKMAZI, YEŞİLDERE, EKŞİ, ERDEK, GAZEL ÇIKMAZI, KÜPE ÇIKMAZI, KARAÇALI, MEHMET AKİF ERSOY, GONCA

07.12.2022 09:30 - 12:30



Etkilenen Cadde / Sokak ÇAVUŞBAŞI CUMHURİYET, NAMZET ÇIKMAZI, KAZAN ÇIKMAZI, HABERCİ ÇIKMAZI, BEREKETLİ, ÇAVUŞBAŞI GÖRELE YOLU, ELMAS ÇIKMAZI

07.12.2022 10:00 - 18:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MARAŞ, DURAĞAN ÇIKMAZI, ÇAMLIHEMŞİN

Bakım Çalışması



07.12.2022 10:00 - 15:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLIK, KARANLIKDERE, ANAFARTALAR, KUMSAL ÇIKMAZI, CAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, YÜKSELİŞ ÇIKMAZI, DURGUN ÇIKMAZI

İSTANBUL, KADIKÖY, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



07.12.2022 09:30 - 15:30



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAPTAN ARİF, HALİMAĞA, SUADİYE TARLACIK, TONOZLU, SUADİYE CAMİİ



07.12.2022 09:30 - 16:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KEMAL SUNAL, KAVAKLI, PAPATYALI



İSTANBUL, MALTEPE, İlçesi'nde şu an 12 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



07.12.2022 09:00 - 13:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HANDEGÜL



07.12.2022 09:30 - 16:30



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATLAS



İSTANBUL, SANCAKTEPE, İlçesi'nde şu an 3 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



07.12.2022 09:30 - 16:30



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MÜBACİR, ENBİYE, KEVSER, ATATÜRK, BEYDAĞI, HABEŞİ, ZERRİN, AKRA



İSTANBUL, SULTANBEYLİ, İlçesi'nde şu an 7 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.



7.12.2022 09:30 - 16:30



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, MEŞE, SAVAŞ, SAYAR, SİNCAN, ŞAHLAN, KALENDER, KAMBUR, KARLICA, MÜLK, ANTALYA, NASIR, NEŞTER, NURGÜL, ETEM, GÜZELYURT, GÜZERGAH, HACIOĞLU, KUZGUNCUK, PEMBE, REHBER, GAZİANTEP, MESCİDİ AKSA, BAYRAK, AYCAN, TOKÇAM



07.12.2022 09:00 - 11:30



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 4. MURAT, BEYKOZ, OKÇULAR, RÜSTEM, ŞİRİN MÜCAHİT, ÇİÇEKLİ, TAKKELİ, BOSNA, KUZKAYA, DANİŞMENT, HEMŞİN, SÜLEYMANİYE