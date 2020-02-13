İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak (BEDAŞ duyurdu)

İstanbul'da bazı ilçelerde bugün planlı elektrik kesintisi yapılacak.

BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde farklı zaman periyotlarında elektrik kesintisi yapılacak. Elektrik kesintisi yapılacak bazı ilçeler ise şu şekilde,

Esenler ilçe merkez - Fatih Mahallesi 276, Bağcılar, Hakkı Başar sokak/ Tuna Mahallesi 688, 693, 694, 699, 721, 722, 723, 723/1, 724., 724/1, 725, 726, 727, 727/1, 728, 729, Bağcılar, Sakarya, Çinçin Dere Sokak 09.00 - 17.00 saatleri arasında,



- Beşiktaş ilçe merkez - Nisbetiye Mahallesi Başlık sokak 11.00 - 15.00 saatleri arasında,



- Beşiktaş ilçe merkez-nisbetiye mah aytar, başa, başlık, bilgin, fecri ebcioğlu, müderris salih rüştü bey, nisbetiye sk 09:00-13:00 saatleri arasında,



- Fatih ilçe merkez - Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rüfai, Albayrak, Avcıbaşı, Aynalı dükkan, aynalı dükkan çıkmazı, ayvansaray, ayvansaray kuyusu, ayvansaray külhanı... ve bazı kesimlerde 09:00-16:00 saatleri arasında,

- Sarıyer ilçe merkez - Ayazağa Mahallesi 107, 108, 110, 125, 170, 171, 172, 206, ayazağa 170. çıkmazı, hadımkoru yolu, şehit naci canan tuncer sk / maslak mah hadımkoru yolu sk 09:00-13:00 saatleri arasında, Ayazağa Mahallesi 121, Dereboyu 1, Kemerburgaz sokak 09.00 - 17.00 saatleri arasında,

- Şişli ilçe merkez - Kuştepe Mahallesi Alev, Benek, Doğanay bazı sokaklarda 09.00 - 17.00 saatleri arasında, Halide Edip Adıvar Mahallesi, Balcı, Kutlubey, Melikşah sokak 11.00 - 15.00 saatleri arasında,

- Beşiktaş ilçe merkez - Bebek Mahallesi Ayşesultan, Cevdetpaşa, Erguvan, İnşirah sokak 15.19 - 17.19 saatleri arasında ve İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı bildirdi.



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