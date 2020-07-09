İstanbul’un en riskli 4 ilçesi (Corona virüs haritası)

Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı illerin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır olarak açıklanmasından sonra İstanbul’un ilçelerindeki durum “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yansıdı.



Corona virüs salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden yayınlanan son haritada, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumu halen endişe verici boyutta.



Nisan ve mayısta yurt genelinde vakaların yüzde 63’ünün kümelendiği İstanbul’da en riskli dört ilçe Başakşehir, Bağcılar, Sultangazi ve Zeytinburnu. Dört ilçe arasında en kötü durumda olan ise Zeytinburnu.



Kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar’da ise Mehmet Akif Bulvarı, Çinçindere Caddesi, Mevlana ve Necip Fazıl Kısakürek caddelerini çevreleyen yerleşim yerlerinde vaka yoğunluğu var.



“Hayat Eve Sığar” uygulamasına göre Bahçelievler ve Güngören haritası da vahameti boyutunu gözler önüne sererken, 24 Haziran’a göre Eyüpsultan’da bir miktar artışın olduğu, Şişli’de, Halaskargazi Caddesi ve çevresinde görece artış yaşandığı görülüyor.



BÜYÜKÇEKMECE'DE VAKA SIFIRLANMIŞ



Haritaya göre Büyükçekmece’de corona virüs tehdidi neredeyse sıfırlanmış. Esenyurt ve Avcılar’da bir miktar azalma yaşanıyor. Sultanbeyli ile Sultangazi’de de vaka yoğunluğu dikkat çekiyor.

Tabloyu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz ayları için hedeflenen 100 vaka sayısının hayal olduğunu belirterek, “En riskli yerler kalabalık, kapalı havalandırma sisteminin olduğu alanlar. Bulaşıcılık kat sayısı bakımından İstanbul’da bağışıklanmış kişi sayısı yüzde 60’ın çok gerisinde. Tablo beklenen, hedeflenen gibi gitmiyor” dedi.

İstanbul’da kilometrekareye ortalama 2 bin 841 kişi düşerken, Güngören’de 41 bin 348, Gaziosmanpaşa’da 40 bin 996, Bahçelievler’de 35 bin 944, Bağcılar’da 32 bin 396 ve Bayrampaşa’da 30 bin 526 kişi düşüyor. İstanbulun yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi bin 142 kilometrekare ile Çatalca, en küçük ilçesi ise 7 kilometrekare ile Güngören. İstanbul’da kilometrekareye göre en az nüfusun olduğu ilçeler ise 47 kişiyle Şile, 64 kişiyle Çatalca, 225 kişiyle Silivri, 623 kişiyle Arnavutköy ve 800 kişiyle Beykoz.

İstanbulun yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi bin 142 kilometrekare ile Çatalca, en küçük ilçesi ise 7 kilometrekare ile Güngören. İstanbul’da kilometrekareye göre en az nüfusun olduğu ilçeler ise 47 kişiyle Şile, 64 kişiyle Çatalca, 225 kişiyle Silivri, 623 kişiyle Arnavutköy ve 800 kişiyle Beykoz.