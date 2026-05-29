İstanbul'un fethinin 573'üncü yılı: SOLOTÜRK nefes kesecek, drone ve havai fişek gösterisi de yapılacak

29.05.2026 09:28

Fethin yıldönümü dolayısıyla gün boyunca etkinlikler yapılacak.

Bugün İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü. Bayrama denk gelen yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde pek çok farklı etkinlik düzenlenecek.

Kutlamalar kapsamında gemi ve tekne kortejleri oluşturulacak, yürüyüşler yapılacak, vatandaşlara ikramlar verilecek.

 

CUMHURBAŞKANI DA İSTANBUL'DA OLACAK

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Haliç Kongre Merkezi'nde olacak.

 

Erdoğan, cuma namazının ardından İstanbullularla bayramlaşacak. Burada İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

 

Kentin farklı noktaları da kutlamalara sahne olacak.

TCG FATİH ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

 

Ayrıca saat 09.30-18.00 arasında Sarayburnu Limanı'nda TCG Fatih Fırkateyni ziyarete açılacak.

 

Kutlamalar kapsamında saat 11.00'de ise Beyazıt Meydanı'ndan başlayıp Ayasofya Meydanı'na kadar sürecek Fetih Yürüyüşü düzenlenecek. Ayasofya Cami'sinde 1453 Hatim Programı yapılacak.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT 18.00'DE BAŞLAYACAK

 

SOLOTÜRK gösterisi saat 18.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda izleyicilerle buluşacak.

 

Bugün boğaz hattı da hareketli olacak.

 

BOĞAZDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ VAR

 

Yüzlerce tekne, fethin ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette bir görsel şölen şeklinde konvoy yapacak.

 

Akşam programında ise saat 20.30'da Üsküdar Sahili'nde 1. Ordu Komutanlığı Bando Takımı sahne alacak, havai fişek gösterisi düzenlenecek ve dronelar ile fethin görseli canlandırılacak.

