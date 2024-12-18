İstanbul'un göbeğinde fuhuş operasyonu: Kadınlara katalog çekimi yaptırmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden yabancı kadınları ev ve otellere yönlendirerek, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Üç aylık çalışmanın ardından 13 Aralık'ta, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye'de 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 erkek şüpheli yakalandı.

5 YABANCI UYRUKLU 14 KADIN KURTARILDI



Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 6 Rus, 3 Kırgız, bir Kazak, iki Belarus ve Tunus uyruklu birer kadın kurtarıldı.

Yapılan aramalarda da 58 bin 300 lira, 1401 dolar, 890 euro para, 17 cep telefonu, 17 SIM kartla 2 USB bellek ele geçirildi.

ŞEBEKENİN YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI



Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada fuhuş çetesi üyelerinin kimliklerini ve izledikleri yöntemi de ortaya çıkardı.

Şüphelilerin 3 ajans aracılığıyla buldukları yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarıyla hazırlanan internet sitesinin şifresini referansla arayan müşterilere verdiği tespit edildi.

İsim ve telefon numarasının bulunmadığı katalogda sadece numaralı fotoğrafların olduğu öğrenildi. Müşterilerin telefonda numarayı söylemesinin ardından çete üyelerinin belirtilen kadınları istenen otele götürdüğü belirlendi.



YAKALANMAMAK İÇİN YABANCI NUMARALAR KULLANDILAR



Şüphelilerin kendi aralarında yabancı numaralarla açtıkları Whatsapp hesapları üzerinden konuştukları bu sayede polisin takibinden kurtulmayı amaçladıkları da belirlendi.