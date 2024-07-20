İstanbul’un göbeğinde maganda dehşeti: Bindiği taksiden havaya ateş açtı

İstanbul Şişli’de alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, bindiği taksiden havaya ateş açtı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, şüpheliyi Mecidiyeköy’de yakaladı. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul’un göbeğinde maganda dehşeti: Bindiği taksiden havaya ateş açtı

’un en merkezi noktalarından Şişli’de bir kişi bindiği taksiden havaya ateş açtı.

İstanbul polisi, Elmadağ Caddesi’nde silahla havaya ateş açma olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, bir kişinin ön yolcu koltuğunda oturduğu ticari taksi içerisinden havaya silahla ateş ettiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.G, 19 Temmuz’da Mecidiyeköy’de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un göbeğinde maganda dehşeti: Bindiği taksiden havaya ateş açtı - 1

Şüphelinin üzerinde bulunan olayda kullandığı silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, eğlence yerinden çıktıktan sonra taksiye bindiğini, ardından alkolün de etkisiyle silahla havaya ateş açtığını söyledi.

Yakalanan şüpheli hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 SKM suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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