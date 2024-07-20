İstanbul’un göbeğinde maganda dehşeti: Bindiği taksiden havaya ateş açtı

İstanbul’un en merkezi noktalarından Şişli’de bir kişi bindiği taksiden havaya ateş açtı.



İstanbul polisi, Elmadağ Caddesi’nde silahla havaya ateş açma olayı ile ilgili çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalarda, bir kişinin ön yolcu koltuğunda oturduğu ticari taksi içerisinden havaya silahla ateş ettiği belirlendi.



Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.G, 19 Temmuz’da Mecidiyeköy’de yakalanarak gözaltına alındı.