İstanbul'un göbeğinde silahlı pusu: 3 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.



Olay akşam saatlerinde Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi. Husumetli olduğu kişinin evinin yakınına gizlenen saldırgan, silahını ateşledi.

Silahtan çıkan kurşunlar hedef alınan ve henüz ismi öğrenilemeyen kişinin yanı sıra yoldan geçen iki kişiye daha isabet etti. Şüpheli saldırının ardından kaçarken olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.