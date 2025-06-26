İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı

Seyyid Ömer Mahallesi'nde motosikletli iki şüpheli, 4 iş yerini ve bir evi kurşunladı.

Şüpheliler, daha sonra Mevlanakapı Mahallesi'ne giderek bir eve daha ateş açtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 iş yerinde 12 kurşun, evlerde ise 7 kurşun izi tespit etti.

TEHDİT ETMİŞLER

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, müştekileri daha önce mesaj yoluyla tehdit ettiğini belirledi.

KAÇAN ZANLILAR İÇİN ÇALIŞMA

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kurşunlanan ev sahibinin ağabeyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın küçük bir tartışmadan kaynaklandığını, saldırı sırasında evde insanların bulunduğunu belirterek, şüphelilerin yakalanmasını istediğini söyledi.