İstanbul'un havası kirli yerleri belli oldu. Uzmanlar Azot dioksiti en fazla Aksaray-Beyazıt bölgesinde belirledi

İstanbul'da 1 Ocak'ta güneyli rüzgarlar ve yüksek basıncın da etkisiyle hava kalitesinde belirgin bir düşüş gözlemlendi. Kentte, hava kirliliğine neden olan parametrelerden azot oksit yoğunluğu 10 kat, ince partikül madde yoğunluğu ise 5 kat arttı.

İstanbul'un havası kirli yerleri belli oldu. Uzmanlar Azot dioksiti en fazla Aksaray-Beyazıt bölgesinde belirledi

Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin, İstanbul’daki kaynaklarının bölgesel olarak değişkenlik gösterdiğini ancak en temel kaynağın trafik olduğunu, bunun ardından endüstri bölgelerine yakın alanlardaki endüstriyel faaliyetlerin geldiğini söyledi.

İstanbul’da sürekli izleme yapılan 38 ayrı hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunduğunu ve bu istasyonlarda hava kirletici parametrelerin anlık olarak izlendiğini aktaran Şahin, bunlar içinde sınır değerlerin çoğu zaman aşıldığı kritik parametreleri azot oksitler, 10 mikron altı partikül madde (PM10) ve 2,5 mikron altı ince partikül madde (PM2.5) olarak sıraladı.

İstanbul'un havası kirli yerleri belli oldu. Uzmanlar Azot dioksiti en fazla Aksaray-Beyazıt bölgesinde belirledi - 1

2015-2021 arasında ’un bakımından bölgesel farklılığını ve değişim eğilimini tüm istasyonlarda incelediklerini anlatan Şahin, bu yıllar arasında İstanbul genelinde ozon ve karbonmonoksit dışındaki tüm parametrelerin yıllık ortalamada azalmış olduğunu vurguladı.

İstanbul'un havası kirli yerleri belli oldu. Uzmanlar Azot dioksiti en fazla Aksaray-Beyazıt bölgesinde belirledi - 2 "Avrupa Yakası'nda hava kirliliği sorunu daha fazla"

AVCILAR VE BEYLİKDÜZÜ'NE DİKKAT

Daha sonra çalışma kapsamını genişleterek 'u 4 bölgeye ayırdıklarını ve 2015-2023 arasındaki trendi, bölgelere göre ayrıca incelediklerini kaydeden Şahin, söz konusu incelemede hava kirliliğindeki parametrelerin değişimine ilişkin şu tespitlerde bulundu:

"Azot dioksitte düşük ortalama konsantrasyonlarının daha çok Avcılar-Beylikdüzü bölgesi arasında olduğunu fakat bu bölgelerdeki azot dioksit seviyesinin özellikle yaz dönemlerinde arttığını gözlemledik. Azot dioksiti en yüksek, Aksaray-Beyazıt bölgesinde gözlemledik. PM10'un en yüksek konsantrasyonlarının Avcılar-Beylikdüzü bölgesi ile Sultangazi ve etrafındaki alanlarda oluştuğunu saptadık."

İstanbul'un havası kirli yerleri belli oldu. Uzmanlar Azot dioksiti en fazla Aksaray-Beyazıt bölgesinde belirledi - 3

AVRUPA YAKASI DAHA KİRLİ

Şahin, kentleşmenin daha yoğun olduğu bölgelerde hava kirliliğinin daha fazla olduğunun altını çizerek "Özellikle 'un kuzey bölgelerinin bakımından çok daha temiz olduğunu ve güneydeki kentleşmenin yoğunlaştığı alanlarda hava kirliliğinin yoğunlaştığı alanlar olduğunu söyleyebilirim. Avrupa ve Asya kıtalarını birbiriyle karşılaştırdığımızda da Avrupa kıtasının Asya'ya göre bir miktar daha hava kirliliği sorunu yaşadığını gözlemliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un havası kirli yerleri belli oldu. Uzmanlar Azot dioksiti en fazla Aksaray-Beyazıt bölgesinde belirledi - 4 2015-2021 ve 2015-2023 yıllarındaki kirlilik iki ayrı çalışmada incelendi
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