İstanbul'un iki ilçesinde 2 gün denize girme yasağı

İstanbul'un Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde dalga boyu yüksekliği nedeniyle 7 ve 8 Eylül günlerinde denize girme yasağı ilan edildi.

İki ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren, 8 Eylül Salı günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.

Can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için pazartesi ve salı günleri Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajının girişe kapatılmasına karar verildiği de kaydedildi.