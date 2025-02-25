İstanbul’un iki ilçesini mesken tuttular: Kılıççekenlere operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul’da silahlı suç örgütünün insanları alıkoyarak zorla tahsilat yaptıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.



SANCAKTEPE VE SULTANBEYLİ’Yİ MESKEN TUTTULAR



Liderliğini Şahin Kılıççeken'in yaptığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sancaktepe, Sultanbeyli ve çevre ilçelerde Kılıççeken’in liderliğinde hareket eden suç örgütü üyelerine operasyon yapıldı.



Operasyonda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



BİRLİKTE HAREKET ETMİŞLER



Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin uzun yıllardır aynı mahallelerde bulunduğu, akrabalık ve eskiye dayalı arkadaşlık ilişkileri nedeniyle birbirlerini tanıdığı ifade edildi.



Örgüt üyelerinin birçok suçtan adli işlem görmelerine rağmen birlikte hareket etmeye devam ettikleri tespit edildi.



Soruşturmada örgütün cemaat adı altında toplantılar düzenlediği ve bu toplantılarda mağdurlara yönelik baskı kurma, zorla tahsilat yapma ve şiddet uygulama kararı aldığı belirlendi.



Şüphelilerin, dayak ve cebir yöntemlerine başvurarak mağdurları sindirdiği ortaya çıktı.



Örgüt üyelerinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli yağma gibi suçları silahlı olarak işledikleri tespit edildi.



Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına hükmetti.