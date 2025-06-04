İstanbul'un ilçelerinde uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece, Başakşehir, Çatalca, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde 2 adres, 4 araç ve bir TIR’a operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda; 61 kilo 880 gram Metamfetamin, 127 kilo Skunk maddesi 41 kilo 650 gram kokain, iki hassas terazi, 9 litre uyuşturucu madde yapımında kullanılan asit ele geçirildi.

Toplamda ele geçirilen 230 kilo 530 gram uyuşturucu madde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i ise tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi hakkında adli kontrolle serbest bırakıldı.