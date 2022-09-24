İstanbul’un ilk katlı otoparkı kapatıldı

İstanbul’un ilk katlı otoparkı konumundaki, İBB'ye ait Karaköy’deki 7 katlı otopark kapatıldı. Katlı otoparkın yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacak. 600 araç kapasiteli otopark 46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi.

İstanbul’un ilk katlı otoparkı kapatıldı

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Beyoğlu, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi üzerinde bulunan 46 yıllık katlı otoparkı işletmeye kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, otoparkın yerine, meydan ve zemin altı otopark yapılacak.

Ekim ayında yıkım çalışmalarının başlayacağı ve İstanbul’un ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan 7 katlı otoparkta günlük bin 500 araca hizmet veriliyordu.

İstanbul’un ilk katlı otoparkı kapatıldı - 1

OTOPARKIN GİRİŞİ KAPATILDI

Alınan karar doğrultusunda 00.00 itibarıyla işletmeye kapatılan otoparkın giriş kapısı ekipler tarafından kapatıldı.

Ekipler tarafından tüm araç sahiplerine ve abonelere bilgi verilirken, otoparkta bulunan araçlar 25 Eylül Pazar günü çıkarılacak.

İstanbul’un ilk katlı otoparkı kapatıldı - 2

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