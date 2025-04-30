İstanbul'un jeofizik haritası: Hangi ilçeler riskli?

İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürerken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan megakentin jeofizik haritasını yayımladı.

İstanbul'un jeofizik haritası: Hangi ilçeler riskli?

'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından kentte hasar tespit çalışamaları devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 bin 17 binanın incelendiğini, 22 bin 89 binanın ise hasarsız olduğunu açıkladı.

2 BİN 928 BİNA AZ HASARLI

Hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Kurum, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

JEOFİZİK HARİTASI

İstanbul deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor. 1. derece, 2. derece ve 3. derece deprem riski olan ilçeler bulunurken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hazırladığı jeofizik haritasını paylaştı.

İstanbul'un jeofizik haritası: Hangi ilçeler riskli? - 1

Lacivert kısımlı bölgenin en dayanaklı, yeşilli bölgenin ise dayanaklı ve güvenli yerler olduğunu ifade eden Ercan, kahverengi ve sarı kısımlı bölgelerin ise güvensiz yerler olduğunu aktardı.

ZEMİNİ KÖTÜ OLAN RİSKLİ İLÇELER

Büyükçekmece
Küçükçekmece
Avcılar
Zeytinburnu
Esenler
Bağcılar
Fatih
Beylikdüzü
Bakırköy
Güngören
Esenyurt

İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda hangi ilçeler riskli?

İstanbul deprem riski haritası 2025: İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda hangi ilçeler riskli?

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