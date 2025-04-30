İstanbul'un jeofizik haritası: Hangi ilçeler riskli?

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından kentte hasar tespit çalışamaları devam ediyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 bin 17 binanın incelendiğini, 22 bin 89 binanın ise hasarsız olduğunu açıkladı.



2 BİN 928 BİNA AZ HASARLI



Hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Kurum, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

JEOFİZİK HARİTASI



İstanbul deprem riski ilçelere göre farklılık gösteriyor. 1. derece, 2. derece ve 3. derece deprem riski olan ilçeler bulunurken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hazırladığı jeofizik haritasını paylaştı.

