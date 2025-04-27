İstanbul'un kentsel dönüşüm çıkmazı

Büyükçekmece'de 33 yıllık 80 dairenin olduğu binalar kentsel dönüşüm çalışmalarında kotrollü şekilde, kat kat yıkılacaktı ama iş makinesinin birkaç dokunuşu dahi yerterli oldu. Böylesi bir durum binalar tahliye edilmeden yaşansaydı daire sakinlerinin kurtulması mucizelere kalırdı. 6,2 büyüklüğündeki depremde de kullanılmayan bir bina dışında yıkım olmadı. Ancak bu durum daha büyük bir depremde yıkım olmayacağı anlamına gelmiyor. Olası bir deprem de gündemdeyken 1,5 milyon binanın riskli olduğu da dikkate alınınca en çok da bu binalarda yaşaşanların uykusu kaçıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU

Ortada böyle bir tablo varken kentsel dönüşüm daha çok yapılmasıyla değil yapılamamasıyla gündeme geliyor.



Türlü nedenlerle eski binalar yıkılamıyor. Şüphesiz en önemli neden ekonomi. Herkesin bütçesi bu işe yetmiyor.



Kentsel dönüşüm için apartman sakinlerinin öncelikle kendi aralarında anlaşması gerekiyor. Yapılması gereken ilk iş ise teknik incelemeyle binaların sağlamlığını öğrenmek.



Devletin ve belediyerin verdiği desteklerin de dikkatle incelenmesi isteniyor.

157 BİN BAĞIMSIZ PROJE

Çevre Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, ilçedeki 365 proje alanında 157 bin bağımsız birimin yapım ve projelendirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.



Riskli yapı tespitleri yapılmış ve inşası süren yaklaşık 51 bin toplamda 208 bin konut ve iş yerinin inşası projelendirme sürecinin de devam ettiğini ifade eden Alp, "Yarısı Bizden kampanyasında mali destekle İstanbulumuzda dönüşüm yapan 21 bin bağımsız bölüm var." dedi.